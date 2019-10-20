В Киевской области мужчина умер во время задержания полицейскими

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Воскресенье, 20 октября 2019, 18:49
Фото полиции

В пгт. Барышевка Киевской области 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.

Источник: полиция Киевской области

Детали: На спецлинию "102" в субботу утром поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, устроил ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

В области ввели план-перехват и разыскали нападавшего.

Дословно полиция: "Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину. Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер".

 

Детали: О происшествии было сообщено прокуратуре и ГБР. В полиции отметили, что судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований, не обнаружил имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Украинская правда

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Темы: полиция Киевская область


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