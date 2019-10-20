Коломойський заявив, що має вплив на Арахамію

Олігарх Ігор Коломойський назвав голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію своїм "найближчим товаришем", на якого він має вплив.

Джерело: Коломойський у коментарі журналістам у суботу в Миколаєві, повідомляє місцеве видання "НикВести"

Деталі: Раніше в інтерв'ю "Лівому берегу" Арахамія заявив, що Коломойський має вплив на 7-9 депутатів "Слуги народу", додавши, що бізнесмен не любить його, оскільки він публічно висловлює свою позицію.

Пряма мова Коломойського: "Кого не люблю? Так це мій товариш взагалі! (Давид Арахамія, - ред.) Це найближчий наш товариш. На депутатів ні, на Арахамію точно маю (вплив - ред.)".

"Я не знаю, чи говорив він це, але якщо говорив, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний".

Деталі: Видання зазначає, що Коломойський прилетів до Миколаєва, де відвідав баскетбольний матч між МБК "Миколаїв" і БК "Дніпро", де під номером 45 грає його син Григорій.