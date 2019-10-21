Солдати США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в Ірак

Військовослужбовці США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в північний Ірак, де продовжать боротися проти "Ісламської держави".

Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, передає BBC.

Водночас голова Пентагону зазначив, що ситуація в регіоні нестабільна, і плани американських військових можуть змінитися.

Еспер також заявив журналістам, що США, на його думку, могли б скоротити кількість своїх військовослужбовців в Афганістані до 8,6 тисяч осіб без шкоди для проведення контртерористичних операцій в регіоні.

Однак, будь-яке виведення військ можливе тільки в рамках мирної угоди з Талібаном - зазначив міністр.

"Мета — домогтися мирної угоди, кінець кінцем, це кращий варіант просування вперед", — запевнив Еспер.

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