Солдати США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в Ірак
Військовослужбовці США, які покидають Сирію, будуть передислоковані в північний Ірак, де продовжать боротися проти "Ісламської держави".
Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, передає BBC.
Водночас голова Пентагону зазначив, що ситуація в регіоні нестабільна, і плани американських військових можуть змінитися.
Еспер також заявив журналістам, що США, на його думку, могли б скоротити кількість своїх військовослужбовців в Афганістані до 8,6 тисяч осіб без шкоди для проведення контртерористичних операцій в регіоні.
Однак, будь-яке виведення військ можливе тільки в рамках мирної угоди з Талібаном - зазначив міністр.
"Мета — домогтися мирної угоди, кінець кінцем, це кращий варіант просування вперед", — запевнив Еспер.
Нагадаємо:
- 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
- Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
- США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
- Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
- 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.
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