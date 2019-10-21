Солдаты США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в Ирак
Военнослужащие США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где продолжат бороться против "Исламского государства".
Источник: министр обороны США Марк Эспер, передает BBC.
В то же время министр обороны отметил, что ситуация в регионе нестабильна, и планы американских военных могут измениться.
Эспер также заявил журналистам, что США, по его мнению, могли бы сократить число своих военнослужащих в Афганистане до 8,6 тыс. человек без вреда для проведения контртеррористических операций в регионе.
Однако, любой вывод войск возможен только в рамках мирного соглашения с Талибаном - подчеркнул министр.
"Цель — добиться мирного соглашения, в конце концов, это лучший вариант продвижения вперед", — указал Эспер.
Напомним:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
- Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
- Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
- 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.
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