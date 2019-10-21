Солдаты США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в Ирак

Военнослужащие США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где продолжат бороться против "Исламского государства".

Источник: министр обороны США Марк Эспер, передает BBC.

В то же время министр обороны отметил, что ситуация в регионе нестабильна, и планы американских военных могут измениться.

Эспер также заявил журналистам, что США, по его мнению, могли бы сократить число своих военнослужащих в Афганистане до 8,6 тыс. человек без вреда для проведения контртеррористических операций в регионе.

Однако, любой вывод войск возможен только в рамках мирного соглашения с Талибаном - подчеркнул министр.

"Цель — добиться мирного соглашения, в конце концов, это лучший вариант продвижения вперед", — указал Эспер.

Напомним: