Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
Австралійська авіакомпанія Qantas завершила випробування найдовшого безпосадочного комерційного пасажирського рейсу.
Джерело: BBC.
Boeing 787-9, на борту якого перебувало 49 осіб, вилетів з Нью-Йорка до Сіднея за 19 годин 16 хвилин літак подолав 16 200 кілометрів.
В наступному місяці компанія планує здійснити тестовий безпосадочний переліт з Лондона до Сіднея.
Qantas розраховує прийняти рішення про запуск маршрутів до кінця 2019 року.
"Це дійсно важлива подія для авіації", - сказав генеральний директор Qantas Group Алан Джойс.
Нагадаємо:
- У минулому році "Сінгапурські авіалінії" відкрили рейс із Сінгапуру в Нью-Йорк, тривалістю близько 19 годин, який в даний час є найдовшим у світі регулярним комерційним рейсом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua