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Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км

Понеділок, 21 жовтня 2019, 00:54
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км

Австралійська авіакомпанія Qantas завершила випробування найдовшого безпосадочного комерційного пасажирського рейсу.

Джерело: BBC.

Boeing 787-9, на борту якого перебувало 49 осіб, вилетів з Нью-Йорка до Сіднея за 19 годин 16 хвилин літак подолав 16 200 кілометрів.

В наступному місяці компанія планує здійснити тестовий безпосадочний переліт з Лондона до Сіднея.

Qantas розраховує прийняти рішення про запуск маршрутів до кінця 2019 року.

"Це дійсно важлива подія для авіації", - сказав генеральний директор Qantas Group Алан Джойс.

Нагадаємо:

  • У минулому році "Сінгапурські авіалінії" відкрили рейс із Сінгапуру в Нью-Йорк, тривалістю близько 19 годин, який в даний час є найдовшим у світі регулярним комерційним рейсом.

Теми: СШААвстралія
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