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Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км

Понедельник, 21 октября 2019, 00:54
Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км

Австралийская авиакомпания Qantas завершила испытание самого длинного беспосадочного коммерческого пассажирского рейса.

Источник: BBC.

Boeing 787-9, на борту которого находилось 49 человек, вылетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут самолет преодолел 16 200 километров.

В следующем месяце компания планирует совершить тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней.

Qantas рассчитывает принять решение о запуске маршрутов к концу 2019 года.

"Это действительно важное событие для авиации", - сказал генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.

Напомним:

  • В прошлом году "Сингапурские авиалинии" открыли рейс из Сингапура в Нью-Йорк , продолжительностью около 19 часов , который в настоящее время является самым длинным в мире регулярным коммерческим рейсом.

Темы: СШААвстралия
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