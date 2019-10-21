Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км
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Понедельник, 21 октября 2019, 00:54
Австралийская авиакомпания Qantas завершила испытание самого длинного беспосадочного коммерческого пассажирского рейса.
Источник: BBC.
Boeing 787-9, на борту которого находилось 49 человек, вылетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут самолет преодолел 16 200 километров.
В следующем месяце компания планирует совершить тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней.
Qantas рассчитывает принять решение о запуске маршрутов к концу 2019 года.
"Это действительно важное событие для авиации", - сказал генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.
Напомним:
- В прошлом году "Сингапурские авиалинии" открыли рейс из Сингапура в Нью-Йорк , продолжительностью около 19 часов , который в настоящее время является самым длинным в мире регулярным коммерческим рейсом.
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