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Десятки тисяч людей у Лівані вимагають відставки уряду

Понеділок, 21 жовтня 2019, 02:55
Десятки тисяч людей у Лівані вимагають відставки уряду

Десятки тисяч демонстрантів вже три дні влаштовують масові акції в різних містах Лівану, протестуючи проти корупції та підвищення податків.

Джерело: Deutsche Welle

"Ми переконані в тому, що уряд не в змозі зробити необхідні кроки, щоб взяти ситуацію під контроль, тому ми вирішили закликати своїх міністрів до відставки", - сказав лідер християнської партії "Ліванські сили" Самір Джааджаа. 

На тлі масових протестів ввечері в суботу, 19 жовтня, партія "Ліванські сили" вийшла зі складу правлячої в країні коаліції.

Демонстранти з радістю сприйняли звістку про вихід "Ліванських сил". У Тріполі мітингувальники запускали феєрверки. Вони закликали до виходу й інших партій коаліції та проведення дострокових виборів.

Нагадаємо: 

  • Протести в Лівані спалахнули 17 жовтня через рішення уряду ввести податок на телефонні дзвінки через WhatsApp і інші месенджери.

Теми: мітингиЛіван
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