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Десятки тысяч людей в Ливане требуют отставки правительства

Понедельник, 21 октября 2019, 02:55
Десятки тысяч людей в Ливане требуют отставки правительства

Десятки тысяч демонстрантов уже три дня устраивают массовые акции в различных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов.

Источник: Deutsche Welle

"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа.

На фоне массовых протестов вечером в субботу, 19 октября, партия "Ливанские силы" вышла из состава правящей в стране коалиции. 

Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил" из правящей коалиции. В Триполи митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из правящей коалиции и проведению досрочных выборов.

Напомним:

  • Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры.

Темы: митингиЛиван
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