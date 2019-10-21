Десятки тысяч людей в Ливане требуют отставки правительства
Десятки тысяч демонстрантов уже три дня устраивают массовые акции в различных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов.
Источник: Deutsche Welle
"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа.
На фоне массовых протестов вечером в субботу, 19 октября, партия "Ливанские силы" вышла из состава правящей в стране коалиции.
Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил" из правящей коалиции. В Триполи митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из правящей коалиции и проведению досрочных выборов.
Напомним:
- Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры.