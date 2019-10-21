Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 03:40

40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Джерело: звернення конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, передає "Голос Америки".

Крім автора звернення, лист підписали 39 конгресменів з різних американських штатів, усі вони належать до Демократичної партії.

"Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі та поширює їхні повідомлення терору, в уряду є декілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той самий американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі закордоном і розповсюджує їх терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів", — йдеться в листі.

Конгресмени також звертають увагу на зв'язок між "Азовом" і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

"У своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з "Батальйоном "Азов" в Україні та постійно носив символ, пов'язаний із ними. Обидва стрільці в містах Повей (Каліфорнія) та Ель-Пасо (Техас), казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв'язок між "Азовом" і терактами в Америці очевидний", - переконані конгресмени.

Нагадаємо:

  • До переліку Держдепу включають іноземні організації, які залучені або мають наміри долучитись до тероризму, і становлять загрозу для громадян США, або для національної безпеки, міжнародних відносин чи економічних інтересів Сполучених Штатів.

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Теми: США тероризм Донбас


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