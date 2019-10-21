Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией

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Понедельник, 21 октября 2019, 03:40

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Источник: письмо конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает "Голос Америки".

Кроме автора письма, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", — говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельцы в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.

Напомним: 

  • В перечень Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

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Темы: США терроризм Донбасс


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