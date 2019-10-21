Марін Ле Пен закликала вигнати Туреччину з НАТО

Перший номер французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен закликала виключити Туреччину з НАТО через проведення на території Сирії військової операції.

Джерело: етер радіостанції RTL, передає Teller Report

Марін Ле Пен вважає, що Туреччина порушила критерії перебування в НАТО. Також вона розкритикувала Євросоюз.

"Євросоюз нічого не робить щодо військової операції Туреччини в Сирії", - заявила Ле Пен.

Політик також запропонувала зупинити надання фінансової допомоги Туреччині як потенційному кандидату в ЄС.

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