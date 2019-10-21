Марін Ле Пен закликала вигнати Туреччину з НАТО

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 04:17

Перший номер французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен закликала виключити Туреччину з НАТО через проведення на території Сирії військової операції.

Джерело: етер радіостанції RTL, передає Teller Report

Марін Ле Пен вважає, що Туреччина порушила критерії перебування в НАТО. Також вона розкритикувала Євросоюз.

"Євросоюз нічого не робить щодо військової операції Туреччини в Сирії", - заявила Ле Пен.

Політик також запропонувала зупинити надання фінансової допомоги Туреччині як потенційному кандидату в ЄС.

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
  • Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
  • США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
  • 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.

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Теми: Франція Сирія Туреччина


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