Марин Ле Пен призвала изгнать Турцию из НАТО

73 просмотра
Понедельник, 21 октября 2019, 04:17

Первый номер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции.

Источник: эфир радиостанции RTL, передает Teller Report

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", — заявила Ле Пен.

Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

Напомним:

  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
  • Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Франция Сирия Турция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Берлин и Париж приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска" 16 октября 2019, 20:39
Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера 16 октября 2019, 06:35
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже 16 октября 2019, 00:46
Все новости
Главные новости
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км
"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой
Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор
Все новости
советы

Почему так трудно подобрать размер бюстгальтера и 4 советы, как это сделать

мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

еда

4 причины завтракать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів