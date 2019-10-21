Марин Ле Пен призвала изгнать Турцию из НАТО
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Понедельник, 21 октября 2019, 04:17
Первый номер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции.
Источник: эфир радиостанции RTL, передает Teller Report
Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.
"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", — заявила Ле Пен.
Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.
Напомним:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
- Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
- Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
- 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.
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