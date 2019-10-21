Марин Ле Пен призвала изгнать Турцию из НАТО

Первый номер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО из-за проведения на территории Сирии военной операции.

Источник: эфир радиостанции RTL, передает Teller Report

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", — заявила Ле Пен.

Политик также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

Напомним: