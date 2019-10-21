У Барселоні пройшов мітинг із закликом покласти край насильству

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 05:27

У центрі Каталонії, Барселоні, після шести днів протестів пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.

Джерело: Reuters

Мітинг був організований супротивником каталонського націоналізму і лідером партії Громадяни Альбертом Ріверою. Він заявив, що іспанський уряд не справляється з заворушеннями в Каталонії.

Одна з мітингувальниць підкреслила, що "важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність"

Нагадаємо:

  • Протести у Каталонії, почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.
  • Останні ночі супроводжувались заворушеннями, під час яких агресивні протестувальники влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.

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Теми: Іспанія сепаратизм


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