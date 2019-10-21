В Барселоне прошел митинг с призывом положить конец насилию

В центре Каталонии, Барселоне, после шести дней протестов прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию.

Источник: Reuters

Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.

Одна из митингующих подчеркнула, что "важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость".

Напомним: