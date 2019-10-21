В Барселоне прошел митинг с призывом положить конец насилию

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Понедельник, 21 октября 2019, 05:27

В центре Каталонии, Барселоне, после шести дней протестов прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию.

Источник: Reuters

Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.

Одна из митингующих подчеркнула, что "важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость".

Напомним:

  • Протестов в Каталонии, начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.
  • Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.

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Темы: Испания сепаратизм


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