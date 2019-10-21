Зеленський прибув із робочим візитом до Японії
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візиту.
Джерело: сторінка офісу президента в twitter
Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.
Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY— Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019
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