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Зеленський прибув із робочим візитом до Японії

Понеділок, 21 жовтня 2019, 06:08

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візиту.

Джерело: сторінка офісу президента в twitter

Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЯпонія
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