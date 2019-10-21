Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию
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Понедельник, 21 октября 2019, 06:08
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита.
Источник: страница офиса президента в twitter
Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY— Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019
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