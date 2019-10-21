Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

135 просмотров
Понедельник, 21 октября 2019, 06:08

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита.

Источник: страница офиса президента в twitter

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Япония


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский едет на интронизацию императора 20 октября 2019, 19:55
Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку 20 октября 2019, 12:34
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ 19 октября 2019, 21:09
Все новости
Главные новости
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км
"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой
Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор
Все новости
мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

тест

Что вы знаете о тыквах?

Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

Поиск по сайту
Архив
Весь архів