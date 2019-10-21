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Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз

Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:30

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував Японії за підтримку і запропонував запровадити безвізовий режим для українців.

Джерело: Twitter-сторінки Зеленського та Офісу президента  

Пряма мова президента: "Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії.

Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1.8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії. Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації".

Зеленський також зазначив: "Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України.

Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЯпоніявізибезвіз
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