Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував Японії за підтримку і запропонував запровадити безвізовий режим для українців.

Джерело: Twitter-сторінки Зеленського та Офісу президента

Пряма мова президента: "Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії.

Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1.8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії. Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації".

Зеленський також зазначив: "Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України.

Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020".