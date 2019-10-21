Зеленский надеется, что Япония будет пускать украинцев без виз
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил Японию за поддержку и предложил ввести безвизовый режим для украинцев.
Источник: Twitter-страницы Зеленского и Офиса президента
Прямая речь президента: "Благодарны за последовательную политику Японии относительно поддержки Украины и непризнания незаконной оккупации Крыма, сохранения санкций против России.
Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.
Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации".
Зеленский также отметил: "Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.
Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020".
Високо цінуємо рішення 🇯🇵 щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2019
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua