Зеленский надеется, что Япония будет пускать украинцев без виз

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Понедельник, 21 октября 2019, 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил Японию за поддержку и предложил ввести безвизовый режим для украинцев.

Источник: Twitter-страницы Зеленского и Офиса президента

Прямая речь президента: "Благодарны за последовательную политику Японии относительно поддержки Украины и непризнания незаконной оккупации Крыма, сохранения санкций против России.

Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации".

Зеленский также отметил: "Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.

Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020".

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Темы: Зеленский Япония визы безвиз


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