Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский надеется, что Япония будет пускать украинцев без виз

Понедельник, 21 октября 2019, 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил Японию за поддержку и предложил ввести безвизовый режим для украинцев.

Источник: Twitter-страницы Зеленского и Офиса президента

Прямая речь президента: "Благодарны за последовательную политику Японии относительно поддержки Украины и непризнания незаконной оккупации Крыма, сохранения санкций против России.

Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации".

Зеленский также отметил: "Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины.

Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020".

Темы: ЗеленскийЯпониявизыбезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал премьеру Эфиопии о попытке России разрушить зерновой экспорт
Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
Зеленский призвал Кабмин поддержать национализацию "Сенс Банка"
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: