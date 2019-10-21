"Бабине літо" в Києві побило четвертий температурний рекорд

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 10:37

У суботу в Києві "бабине літо" ознаменувалось черговим температурним рекордом.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції, після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3ºС, що на 2,1ºС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році".

Деталі: Це вже четвертий температурний рекорд "бабиного літа" у Києві.

Що передувало: За даними метеорологів, "бабине літо" розпочалось у Києві 12 жовтня.

Нагадаємо: 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси, вранці можливий туман. У Києві в понеділок має бути сонячно й тепло, вдень близько +20 градусів.

Українська правда

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Теми: погода


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