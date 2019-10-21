Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бабине літо" в Києві побило четвертий температурний рекорд

Понеділок, 21 жовтня 2019, 10:37

У суботу в Києві "бабине літо" ознаменувалось черговим температурним рекордом.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції, після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3ºС, що на 2,1ºС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році".

Деталі: Це вже четвертий температурний рекорд "бабиного літа" у Києві.

Що передувало: За даними метеорологів, "бабине літо" розпочалось у Києві 12 жовтня.

Нагадаємо: 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси, вранці можливий туман. У Києві в понеділок має бути сонячно й тепло, вдень близько +20 градусів.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: