"Бабье лето" в Киеве побило четвертый температурный рекорд

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Понедельник, 21 октября 2019, 10:37

В субботу в Киеве "бабье лето" ознаменовалось очередным температурным рекордом.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3ºС, что на 2,1ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году".

Детали: Это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.

Что было ранее: По данным метеорологов, "бабье лето" началось в Киеве 12 октября.

Напомним:

21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17 +24 градуса, утром возможен туман. В Киеве в понедельник должно быть солнечно и тепло, днем ​​около +20 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода


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