Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника кіберполіції
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Джерело: указ глави держави від 21 жовтня
Дослівно: "Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником cекретаря Ради національної безпеки і оборони України".
Деталі: До цього Демедюк займав посаду начальника департаменту кіберполіції Національної поліції.
Що передувало: Зеленський указом від 18 жовтня затвердив нову структуру апарату Ради нацбезпеки і оборони.
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