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Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника кіберполіції

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:21

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: указ глави держави від 21 жовтня

Дослівно: "Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником cекретаря Ради національної безпеки і оборони України".

 

Деталі: До цього Демедюк займав посаду начальника департаменту кіберполіції Національної поліції.

Що передувало: Зеленський указом від 18 жовтня затвердив нову структуру апарату Ради нацбезпеки і оборони.

Українська правда

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Теми: РНБОЗеленський
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