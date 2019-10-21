Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника кіберполіції

Що передувало: Зеленський указом від 18 жовтня затвердив нову структуру апарату Ради нацбезпеки і оборони.

Деталі: До цього Демедюк займав посаду начальника департаменту кіберполіції Національної поліції.

Українська правда

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