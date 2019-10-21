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Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника киберполиции

Понедельник, 21 октября 2019, 11:21

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: указ главы государства от 21 октября

Дословно: "Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

 

Детали: До этого Демедюк занимал должность начальника департамента киберполиции Национальной полиции.

Что было ранее: Зеленский указом от 18 октября утвердил новую структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Украинская правда
Темы: СНБОЗеленский
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