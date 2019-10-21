Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника киберполиции
Понедельник, 21 октября 2019, 11:21
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Источник: указ главы государства от 21 октября
Дословно: "Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Детали: До этого Демедюк занимал должность начальника департамента киберполиции Национальной полиции.
Что было ранее: Зеленский указом от 18 октября утвердил новую структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны.
Украинская правда