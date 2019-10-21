На Запоріжжі палала свиноферма: згоріли 180 поросят

На Запоріжжі у селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району внаслідок пожежі загинуло близько 180 голів поросят.

Джерело: прес-служба ДСНС у Запорізькій області

Деталі: Інформацію про пожежу 21 жовтня о 00:35 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території фермерського господарства по вулиці Дачна в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.

Дослівно: "Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах свиноферми на загальній площі 2000 кв. м. На момент виникнення пожежі, за словами охоронця у приміщенні знаходилося 200 свиней. Внаслідок пожежі загинуло близько 180 голів поросят. Точна кількість на разі встановлюється".

О 01:28 вогнеборці локалізували загоряння, а о 03:00 – повністю ліквідували. Наразі причина пожежі встановлюється.

Повідомляється, що за фактом події відповідними органами ведеться розслідування.