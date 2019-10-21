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На Запорожье пылала свиноферма: сгорели 180 поросят

Понедельник, 21 октября 2019, 11:36

В Запорожской области в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в результате пожара погибли около 180 голов поросят.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

Детали: Информацию о пожаре 21 октября в 00:35 спасатели получили сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства по улице Дачная в селе Знаменка Каменско-Днепровского района.

Дословно: "Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша свинофермы на общей площади 2000 кв.м. На момент возникновения пожара, по словам охранника в помещении находилось 200 свиней. В результате пожара погибло около 180 голов поросят. Точное количество на данный момент устанавливается".

В 01:28 пожарные локализовали возгорание, а в 03:00 - полностью ликвидировали. Сейчас причина пожара устанавливается.

Сообщается, что по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Украинская правда
Темы: Запорожская областьпожар
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