Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик розповіла, коли прийде похолодання

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:05
Синоптик розповіла, коли прийде похолодання
Наталя Негрей

Наступний тиждень в Україні пануватиме тепла погода без опадів, але з туманами. Водночас із 28 жовтня очікується похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "У більшості областей України очікується погода без опадів, із слабким вітром. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів.

Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня".

Деталі: За даними Діденко, найближчої доби у Києві – без опадів, туман, денна температура повітря близько +20 градусів, якщо її не "підкоригує" вниз туман.

Зазначається, що суттєве похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня-1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів.

Що передувало: За даними метеорологів, "бабине літо" розпочалось у Києві 12 жовтня. За цей час температура побила чотири рекорди.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: