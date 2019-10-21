Синоптик розповіла, коли прийде похолодання

Наступний тиждень в Україні пануватиме тепла погода без опадів, але з туманами. Водночас із 28 жовтня очікується похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Пряма мова: "У більшості областей України очікується погода без опадів, із слабким вітром. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів.

Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня".

Деталі: За даними Діденко, найближчої доби у Києві – без опадів, туман, денна температура повітря близько +20 градусів, якщо її не "підкоригує" вниз туман.

Зазначається, що суттєве похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня-1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів.

Що передувало: За даними метеорологів, "бабине літо" розпочалось у Києві 12 жовтня. За цей час температура побила чотири рекорди.