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Синоптик рассказала, когда придет похолодание

Понедельник, 21 октября 2019, 12:05
Синоптик рассказала, когда придет похолодание
Наталья Негрей

Следующую неделю в Украине будет царить теплая погода без осадков, но с туманами. В то же время с 28 октября ожидается похолодание.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "В большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17 +24 градусов.

Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели".

Детали: По данным Диденко, в ближайшие сутки в Киеве - без осадков, туман, дневная температура воздуха около 20 градусов, если ее не "подкорректирует" вниз туман.

Отмечается, что существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до +10 +14 градусов в течение дня, а с 31-го октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1-5 градусов, днем ​​до +5 +10 градусов.

Что было ранее: По данным метеорологов, "бабье лето" началось в Киеве 12 октября. За это время температура побила четыре рекорда.

Украинская правда

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