Мером Кишинева може стати проросійський політик

Другий тур виборів до місцевих органів влади Кишинева пройде через два тижні, 3 листопада. За крісло мера боротимуться соціаліст Іон Чебан і кандидат від проєвропейського блоку ACUM Андрей Нестасе.

Про це повідомляє TV8.

Для перемоги в першому турі жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.

Після оброблених 306 з 307 протоколів, Іон Чебан набрав - 40,16% голосів, Андрій Нестасе - 31,09% голосів.

На третьому місці розташувався Дорін Кіртоаке - 10,17%.

Нагадаємо:

20 жовтня в Молдові пройшли загальні місцеві і довибори в парламент в чотирьох одномандатних округах.

Громадяни вибирали 898 мерів та понад 11 тис. місцевих депутатів.

"Європейська правда"