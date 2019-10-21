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Мером Кишинева може стати проросійський політик

Понеділок, 21 жовтня 2019, 13:04

Другий тур виборів до місцевих органів влади Кишинева пройде через два тижні, 3 листопада. За крісло мера боротимуться соціаліст Іон Чебан і кандидат від проєвропейського блоку ACUM Андрей Нестасе.

Про це повідомляє TV8.

Для перемоги в першому турі жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.

Після оброблених 306 з 307 протоколів, Іон Чебан набрав - 40,16% голосів, Андрій Нестасе - 31,09% голосів.

На третьому місці розташувався Дорін Кіртоаке - 10,17%. 

Нагадаємо:

  • 20 жовтня в Молдові пройшли загальні місцеві і довибори в парламент в чотирьох одномандатних округах.
  • Громадяни вибирали 898 мерів та понад 11 тис. місцевих депутатів.

"Європейська правда

Теми: Молдовавибори
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