Мером Кишинева може стати проросійський політик
Другий тур виборів до місцевих органів влади Кишинева пройде через два тижні, 3 листопада. За крісло мера боротимуться соціаліст Іон Чебан і кандидат від проєвропейського блоку ACUM Андрей Нестасе.
Про це повідомляє TV8.
Для перемоги в першому турі жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.
Після оброблених 306 з 307 протоколів, Іон Чебан набрав - 40,16% голосів, Андрій Нестасе - 31,09% голосів.
На третьому місці розташувався Дорін Кіртоаке - 10,17%.
Нагадаємо:
- 20 жовтня в Молдові пройшли загальні місцеві і довибори в парламент в чотирьох одномандатних округах.
- Громадяни вибирали 898 мерів та понад 11 тис. місцевих депутатів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua