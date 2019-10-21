Мэром Кишинева может стать пророссийский политик

736 просмотров
Понедельник, 21 октября 2019, 13:04

Второй тур выборов в местные органы власти Кишинева пройдет через две недели, 3 ноября. За кресло мэра будут бороться социалист Ион Чебан и кандидат от проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает TV8.

Для победы в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.

После обработки 306 из 307 протоколов Ион Чебан набрал 40,16%, Андрей Нэстасе - 31,09% голосов

На третьем месте - Дорин Киртоакэ с 10,17%.

Напомним:

  • 20 октября в Молдове прошли всеобщие местные и довыборы в парламент в четырех одномандатных округах.
  • Граждане выбирали 898 мэров и более 11 тыс. местных депутатов.

"Европейская правда"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
МИД Молдовы раскритиковал выступления Додона в ООН 28 сентября 2019, 05:02
Додон заявил о планах встретиться с Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября 2019, 11:06
В Молдове лишили депутатской неприкосновенности одного из лидеров прежней власти 19 сентября 2019, 17:28
Все новости
Главные новости
За Гладковского внесли залог
Гендиректор хора Веревки прокомментировал скандал с номером о Гонтаревой: Стыдно
Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился"
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів