Мэром Кишинева может стать пророссийский политик
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Понедельник, 21 октября 2019, 13:04
Второй тур выборов в местные органы власти Кишинева пройдет через две недели, 3 ноября. За кресло мэра будут бороться социалист Ион Чебан и кандидат от проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе.
Об этом сообщает TV8.
Для победы в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.
После обработки 306 из 307 протоколов Ион Чебан набрал 40,16%, Андрей Нэстасе - 31,09% голосов
На третьем месте - Дорин Киртоакэ с 10,17%.
Напомним:
- 20 октября в Молдове прошли всеобщие местные и довыборы в парламент в четырех одномандатных округах.
- Граждане выбирали 898 мэров и более 11 тыс. местных депутатов.
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