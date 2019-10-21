Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэром Кишинева может стать пророссийский политик

Понедельник, 21 октября 2019, 13:04

Второй тур выборов в местные органы власти Кишинева пройдет через две недели, 3 ноября. За кресло мэра будут бороться социалист Ион Чебан и кандидат от проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает TV8.

Для победы в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.

После обработки 306 из 307 протоколов Ион Чебан набрал 40,16%, Андрей Нэстасе - 31,09% голосов

На третьем месте - Дорин Киртоакэ с 10,17%.

Напомним:

  • 20 октября в Молдове прошли всеобщие местные и довыборы в парламент в четырех одномандатных округах.
  • Граждане выбирали 898 мэров и более 11 тыс. местных депутатов.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдовавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Молдова
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: