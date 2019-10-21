Мэром Кишинева может стать пророссийский политик

Второй тур выборов в местные органы власти Кишинева пройдет через две недели, 3 ноября. За кресло мэра будут бороться социалист Ион Чебан и кандидат от проевропейского блока ACUM Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает TV8.

Для победы в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.

После обработки 306 из 307 протоколов Ион Чебан набрал 40,16%, Андрей Нэстасе - 31,09% голосов

На третьем месте - Дорин Киртоакэ с 10,17%.

Напомним:

20 октября в Молдове прошли всеобщие местные и довыборы в парламент в четырех одномандатных округах.

Граждане выбирали 898 мэров и более 11 тыс. местных депутатов.

"Европейская правда"