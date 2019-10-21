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У Львові зіткнулися дві маршрутки: постраждали 10 пасажирів

Понеділок, 21 жовтня 2019, 13:29

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси, за медичною допомогою звернулося десятеро людей.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Дослівно: "21 жовтня, о 09.20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту.  Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років".

 

Деталі: Потерпіло десятеро пасажирів автобусів, їх особи та діагноз встановлюються.

Наразі на місці поліції працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 
 

Українська правда
Теми: ЛьвівДТП
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