У Львові зіткнулися дві маршрутки: постраждали 10 пасажирів

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси, за медичною допомогою звернулося десятеро людей.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Дослівно: "21 жовтня, о 09.20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років".

Деталі: Потерпіло десятеро пасажирів автобусів, їх особи та діагноз встановлюються.

Наразі на місці поліції працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.