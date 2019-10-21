У Львові зіткнулися дві маршрутки: постраждали 10 пасажирів

12186 переглядів
Понеділок, 21 жовтня 2019, 13:29

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси, за медичною допомогою звернулося десятеро людей.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Дослівно: "21 жовтня, о 09.20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту.  Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років".

 

Деталі: Потерпіло десятеро пасажирів автобусів, їх особи та діагноз встановлюються.

Наразі на місці поліції працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 
 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Львів ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
SkyUp запустив рейси до Праги зі Львова й Харкова 18 жовтня 2019, 10:18
"Формула Штайнмаєра": Львів написав Зеленському гнівного листа 10 жовтня 2019, 12:33
У Львові почали вмикати опалення 7 жовтня 2019, 08:48
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

дослідження

Синє світло від екранів може прискорити старіння

думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?