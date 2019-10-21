Во Львове столкнулись две маршрутки: пострадали 10 пассажиров

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Понедельник, 21 октября 2019, 13:29

Во Львове на проспекте Черновола столкнулись два маршрутных автобуса, в результате ДТП за медицинской помощью обратилось десять человек.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Дословно: "21 октября, в 09.20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет".

 

Детали: Потерпело десять пассажиров автобусов, их лица и диагнозы устанавливаются.

Сейчас на месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
 

Украинская правда

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Темы: Львов ДТП


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