ФСБ змушує провайдерів шпигувати за кримчанами в соцмережах – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що російська служба безпеки примушує кримчан збирати інформацію про українських патріотів на анексованому півострові.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що співробітники ФСБ РФ примушують громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво. Основне завдання – це збір інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців півострова.

Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів.

Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів".

Деталі: За даними СБУ, "форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно мешканців півострова ідентичні тим, які застосовуються до наших співвітчизників при відвідуванні ними тимчасово окупованих територій України та РФ: це – шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій".

Контррозвідка встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ – колишній офіцер Головного управління Служби безпеки України в АРК Карелін Дмитро Володимирович, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

СБУ попереджає, що за перехід на бік ворога в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту, шпигунство, допомогу іноземній державі загрожує 10-15 років неволі, а звільняються від кримінальної відповідальності лише ті, хто повідомив правоохоронцям про вербовку й завдання ворожих спецслужб.