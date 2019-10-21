Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ змушує провайдерів шпигувати за кримчанами в соцмережах – СБУ

Понеділок, 21 жовтня 2019, 13:31

Служба безпеки України заявляє, що російська служба безпеки примушує кримчан збирати інформацію про українських патріотів на анексованому півострові.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що співробітники ФСБ РФ примушують громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво. Основне завдання – це збір інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців півострова.

Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів.

Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів".

Деталі: За даними СБУ, "форми і методи діяльності ФСБ РФ стосовно мешканців півострова ідентичні тим, які застосовуються до наших співвітчизників при відвідуванні ними тимчасово окупованих територій України та РФ: це – шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій".

Контррозвідка встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ – колишній офіцер Головного управління Служби безпеки України в АРК Карелін Дмитро Володимирович, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

 

СБУ попереджає, що за перехід на бік ворога в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту, шпигунство, допомогу іноземній державі загрожує 10-15 років неволі, а звільняються від кримінальної відповідальності лише ті, хто повідомив правоохоронцям про вербовку й завдання ворожих спецслужб.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяФСБСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: