Бывший СБУшник помогает оккупантам шпионить за крымчанами

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Понедельник, 21 октября 2019, 13:31

Служба безопасности Украины заявляет, что российская служба безопасности заставляет крымчан собирать информацию об украинских патриотах на аннексирована полуострове.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Основная задача – это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова.

Предложения, прежде всего, поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другой личной информации пользователей.

Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей".

Детали: По данным СБУ, "формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ: это – шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций".

Контрразведка установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ – бывший офицер Главного управления Службы безопасности Украины в АРК Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

 

СБУ предупреждает, что за переход на сторону врага в условиях военного положения или вооруженного конфликта, шпионаж, помощь иностранному государству грозит 10-15 лет неволи, а освобождаются от уголовной ответственности только те, кто сообщил правоохранителям о вербовке и задачах вражеских спецслужб.

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Темы: Крым аннексия ФСБ СБУ


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