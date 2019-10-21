Прикордонники затримали рейсовий автобус з 2 т контрабанди
На кордоні з Польщею затримали рейсовий автобус, у якому виявили понад 2 тонни та 120 л контрабандних продуктів.
Джерело: сайт Державної прикордонної служби
Дослівно: "На кордоні з Польщею затримано рейсовий автобус, ущерть набитий контрабандою".
Деталі: Відзначається, що інформацію про контрабанду надали прикордонники оперативних підрозділів.
У пункті пропуску "Шегині" рейсовий автобус "Перемишль – Івано-Франківськ" направили на поглиблений огляд.
У салоні, багажному відділенні та під сидіннями транспортного засобу виявили 2 тисячі 219 кг та 120 літрів продуктів харчування різних найменувань.
Товари вилучили та передали представникам Державної фіскальної служби.
Передісторія:
- Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни.
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