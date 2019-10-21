Прикордонники затримали рейсовий автобус з 2 т контрабанди

На кордоні з Польщею затримали рейсовий автобус, у якому виявили понад 2 тонни та 120 л контрабандних продуктів.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Дослівно: "На кордоні з Польщею затримано рейсовий автобус, ущерть набитий контрабандою".

Деталі: Відзначається, що інформацію про контрабанду надали прикордонники оперативних підрозділів.

У пункті пропуску "Шегині" рейсовий автобус "Перемишль – Івано-Франківськ" направили на поглиблений огляд.

У салоні, багажному відділенні та під сидіннями транспортного засобу виявили 2 тисячі 219 кг та 120 літрів продуктів харчування різних найменувань.

Товари вилучили та передали представникам Державної фіскальної служби.

Передісторія:

Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни.

Читайте детально: "Набридло ваше "мичання". Як у Зеленського збираються контрабанду побороти.