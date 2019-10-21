Прикордонники затримали рейсовий автобус з 2 т контрабанди

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 14:57

На кордоні з Польщею затримали рейсовий автобус, у якому виявили понад 2 тонни та 120 л контрабандних продуктів.

Джерело: сайт Державної прикордонної служби

Дослівно: "На кордоні з Польщею затримано рейсовий автобус, ущерть набитий контрабандою". 

 

Деталі: Відзначається, що інформацію про контрабанду надали прикордонники оперативних підрозділів.

У пункті пропуску "Шегині" рейсовий автобус "Перемишль – Івано-Франківськ"  направили на поглиблений огляд.

 

У салоні, багажному відділенні та під сидіннями транспортного засобу виявили 2 тисячі 219 кг та 120 літрів продуктів харчування різних найменувань. 

 

Товари вилучили та передали представникам Державної фіскальної служби.

Передісторія:

  • Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. 

Читайте детально: "Набридло ваше "мичання". Як у Зеленського збираються контрабанду побороти

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба контрабанда


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