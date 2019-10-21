Пограничники задержали рейсовый автобус с 2 тоннами контрабанды
На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, в котором обнаружили более 2 тонн и 120 л контрабандных продуктов.
Источник: сайт Государственной пограничной службы
Дословно: "На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, битком набитый контрабандой".
Детали: Отмечается, что информацию о контрабанде предоставили пограничники оперативных подразделений.
В пункте пропуска "Шегини" рейсовый автобус "Перемышль – Ивано-Франковск" направили на углубленный осмотр.
В салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружили 2 тысячи 219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований.
Товары изъяли и передали представителям Государственной фискальной службы.
Предыстория:
- Новая власть объявила войну контрабандистам и пообещала прекратить нелегальные трафики в кратчайшие сроки.
Читайте подробно: "Надоело ваше "мычание". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть.
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