Пограничники задержали рейсовый автобус с 2 тоннами контрабанды

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Понедельник, 21 октября 2019, 14:57

На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, в котором обнаружили более 2 тонн и 120 л контрабандных продуктов.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Дословно: "На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, битком набитый контрабандой". 

 

Детали: Отмечается, что информацию о контрабанде предоставили пограничники оперативных подразделений.

В пункте пропуска "Шегини" рейсовый автобус "Перемышль – Ивано-Франковск" направили на углубленный осмотр. 

 

В салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружили 2 тысячи 219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований. 

 

Товары изъяли и передали представителям Государственной фискальной службы.

Предыстория: 

  • Новая власть объявила войну контрабандистам и пообещала прекратить нелегальные трафики в кратчайшие сроки.

Читайте подробно: "Надоело ваше "мычание". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба контрабанда


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