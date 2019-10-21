Цього тижня українці переводять годинники на "зимовий час"

В ніч на 27 жовтня, з суботи на неділю, цього тижня Україна переходить на "зимовий час".

О 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Перехід на літній час придумали у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи.

Країни Євросоюзу планують відмовитися від переходу на літній і зимовий час – але зроблять це не цьогоріч, як планувалося донедавна, а лише у 2021 році.

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