На этой неделе украинцы переводят часы на "зимнее время"

В ночь на 27 октября, с субботы на воскресенье, на этой неделе Украина переходит на "зимнее время".

В 4 утра стрелки часов следует перевести на один час назад.

Переход на летнее время придумали в Великобритании 1908 для экономии и рационального использования электроэнергии в течение суток.

В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года.

В Украине изменение времени происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы.

Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время - но сделают это не в этом году, как планировалось до недавнего времени, а только в 2021 году.

Читайте также: Часы Европы: как Евросоюз отменяет "летнее" и "зимнее" время