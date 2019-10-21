Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На этой неделе украинцы переводят часы на "зимнее время"

Понедельник, 21 октября 2019, 15:12

В ночь на 27 октября, с субботы на воскресенье, на этой неделе Украина переходит на "зимнее время".

В 4 утра стрелки часов следует перевести на один час назад.

Переход на летнее время придумали в Великобритании 1908 для экономии и рационального использования электроэнергии в течение суток.

В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года.

В Украине изменение времени происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы.

Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время - но сделают это не в этом году, как планировалось до недавнего времени, а только в 2021 году.

Читайте также: Часы Европы: как Евросоюз отменяет "летнее" и "зимнее" время

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаЕвропавремя
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Украина
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: