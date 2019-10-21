Гелікоптер розбився на Полтавщині

Вертоліт "Робінсон-44" впав у Полтавській області, в результаті чого загинула людина.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "21 жовтня о 16 год. до ДСНС надійшло повідомлення про падіння літального апарату (попередньо саморобний) поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. По прибуттю було встановлено, що сталося падіння вертольоту "Робінсон - 44" , внаслідок чого загинула 1 особа".

Деталі: За даними ДСНС, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину.