Вертолет разбился на Полтавщине

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Понедельник, 21 октября 2019, 17:57

Вертолет "Робинсон-44" упал в Полтавской области, в результате чего погиб человек.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "21 октября в 16 ч. В ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб 1 человек".

Детали: По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

 

Украинская правда

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Темы: авиа ДТП чрезвычайное происшествие Полтава


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