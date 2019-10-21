Вертолет разбился на Полтавщине

Вертолет "Робинсон-44" упал в Полтавской области, в результате чего погиб человек.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "21 октября в 16 ч. В ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб 1 человек".

Детали: По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.