Вертолет разбился на Полтавщине
1690 просмотров
Понедельник, 21 октября 2019, 17:57
Вертолет "Робинсон-44" упал в Полтавской области, в результате чего погиб человек.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "21 октября в 16 ч. В ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", в результате чего погиб 1 человек".
Детали: По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua