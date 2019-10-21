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У "Борисполі" не працювали термінали через шкідливі речовини

Понеділок, 21 жовтня 2019, 21:19

У зоні аеропорту "Бориспіль" відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин – термінали не працюють.

Джерело: термінове оголошення на сайті аеропорту

Дослівно: "У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. 

На даний час в аеропорті "Бориспіль" працює комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено.

Деталі: Адміністрація аеропорту радить слідкувати за розкладом на онлайн табло аеропорту.

Невдовзі термінали відновили роботу. Висновки фахівців ДСНС в аеропорті "Бориспіль" засвідчили, що якість повітря відповідає допустимим нормам: "Діяльність аеропорту відновлено, аеропорт Бориспіль працює в штатному режимі".

Українська правда
Теми: Бориспіль
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