В зоне аэропорта "Борисполь" произошло высвобождение летучих вредных веществ – терминалы не работают.

Источник: срочное объявление на сайте аэропорта

Дословно: "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ.

В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.

Детали: Администрация аэропорта советует следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.