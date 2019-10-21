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В "Борисполе" не работали терминалы из-за вредных веществ

Понедельник, 21 октября 2019, 21:19

В зоне аэропорта "Борисполь" произошло высвобождение летучих вредных веществ – терминалы не работают.

Источник: срочное объявление на сайте аэропорта

Дословно: "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ.

В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.

Детали: Администрация аэропорта советует следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.

Впоследствии терминалы возобновили работу. Выводы специалистов ДСНС в аэропорту "Борисполь" показали, что качество воздуха соответствует допустимым нормам: "Деятельность аэропорта восстановлена, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме".

Украинская правда

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Темы: Борисполь
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