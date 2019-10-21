В "Борисполе" не работали терминалы из-за вредных веществ
В зоне аэропорта "Борисполь" произошло высвобождение летучих вредных веществ – терминалы не работают.
Источник: срочное объявление на сайте аэропорта
Дословно: "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ.
В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.
Детали: Администрация аэропорта советует следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.
Впоследствии терминалы возобновили работу. Выводы специалистов ДСНС в аэропорту "Борисполь" показали, что качество воздуха соответствует допустимым нормам: "Деятельность аэропорта восстановлена, аэропорт Борисполь работает в штатном режиме".