В "Борисполе" не работают терминалы из-за вредных веществ
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Понедельник, 21 октября 2019, 20:57
В зоне аэропорта "Борисполь" произошло высвобождение летучих вредных веществ – терминалы не работают.
Источник: срочное объявление на сайте аэропорта
Дословно: "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ.
В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено.
Детали: Администрация аэропорта советует следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.
Украинская правда
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