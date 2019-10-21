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Поліція затримала таксиста, який збив доньку президента Федерації фехтування України

Понеділок, 21 жовтня 2019, 23:47
Поліція затримала таксиста, який збив доньку президента Федерації фехтування України

Патрульна поліція Києва затримала водія таксі Uklon, який збив доньку президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта і втік з місця злочину.

Джерело: Вадим Гутцайт у Facebook, патрульна поліція Києва

Дослівно: "Мою доньку сьогодні вранці на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent.

Таксі Uklon.

Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав".

Деталі: За його словами, з донькою все гаразд. Вона проходить обстеження в лікарні.

ДТП сталося близько 7 години ранку поблизу станції метро Славутич.

Водій синього Hyundai збив дівчину та поїхав з місця події.

Cпівробітники патрульної поліції переглянули відеозапис з відеокамери системи "Безпечне місто", встановили напрям руху правопорушника і передали інформацію автопатрулям.

Повідомлення поліції: "Патрульні на вулиці Олеся Гончара виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування...

Під час спілкування з інспекторами водій помітно нервував.

Спочатку він заперечував свою причетність до ДТП, але через деякий час розповів, що він дійсно зачепив дівчину на тротуарі біля станції метро.

Після наїзду на пішохода він вирішив, що якщо поїде з місця ДТП, то залишиться непоміченим та зможе уникнути відповідальності.

Також, щоб приховати свою причетність до цієї події, він одразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду.

Після того, як чоловік відремонтував свій автомобіль, він поїхав на роботу таксувати".

 
 

Українська правда

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Теми: поліціяДТП
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