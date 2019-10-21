Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала таксиста, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины

Понедельник, 21 октября 2019, 23:47
Полиция задержала таксиста, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины

Патрульная полиция Киева задержала водителя такси Uklon, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта, и скрылся с места преступления.

Источник: Вадим Гутцайт в Facebook, патрульная полиция Киева

Дословно: "Мою дочь сегодня утром на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent.

Такси Uklon.

Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И поехал".

Детали: По его словам, с дочерью все в порядке. Она проходит обследование в больнице.

ДТП произошло около 7 утра возле станции метро Славутич.

Водитель синего Hyundai сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Сотрудники патрульной полиции просмотрели видеозапись с видеокамеры системы "Безопасный город", установили направление движения правонарушителя и передали информацию автопатрулям.

Сообщение полиции: "Патрульные на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку...

Во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал.

Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро.

После наезда на пешехода он решил, что если поедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности.

Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых зеркало заднего вида.

Отремонтировав свой автомобиль, он поехал на работу – таксовать".

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: