Полиция задержала таксиста, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины

Патрульная полиция Киева задержала водителя такси Uklon, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта, и скрылся с места преступления.

Источник: Вадим Гутцайт в Facebook, патрульная полиция Киева

Дословно: "Мою дочь сегодня утром на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent.

Такси Uklon.

Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И поехал".

Детали: По его словам, с дочерью все в порядке. Она проходит обследование в больнице.

ДТП произошло около 7 утра возле станции метро Славутич.

Водитель синего Hyundai сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Сотрудники патрульной полиции просмотрели видеозапись с видеокамеры системы "Безопасный город", установили направление движения правонарушителя и передали информацию автопатрулям.

Сообщение полиции: "Патрульные на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку...

Во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал.

Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро.

После наезда на пешехода он решил, что если поедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности.

Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых зеркало заднего вида.

Отремонтировав свой автомобиль, он поехал на работу – таксовать".