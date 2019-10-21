Полиция задержала таксиста, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины
Патрульная полиция Киева задержала водителя такси Uklon, сбившего дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта, и скрылся с места преступления.
Источник: Вадим Гутцайт в Facebook, патрульная полиция Киева
Дословно: "Мою дочь сегодня утром на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent.
Такси Uklon.
Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И поехал".
Детали: По его словам, с дочерью все в порядке. Она проходит обследование в больнице.
ДТП произошло около 7 утра возле станции метро Славутич.
Водитель синего Hyundai сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Сотрудники патрульной полиции просмотрели видеозапись с видеокамеры системы "Безопасный город", установили направление движения правонарушителя и передали информацию автопатрулям.
Сообщение полиции: "Патрульные на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку...
Во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал.
Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро.
После наезда на пешехода он решил, что если поедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности.
Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых зеркало заднего вида.
Отремонтировав свой автомобиль, он поехал на работу – таксовать".
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