Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини — Помпео 

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 03:32

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності". 

Джерело: держсекретар Майк Помпео, передає CNBC

При цьому Помпео відмовився конкретно вказати, які саме дії Туреччини викличуть військову відповідь з боку США. Він сказав, що не хоче заважати "президентського рішення про те, взяти на себе грандіозне зобов'язання використовувати американську військову міць".

"У війні ми надаємо перевагу миру. Але у випадку події, при якій знадобляться військові дії, президент Трамп повністю готовий їх робити", - сказав Помпео.

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
  • Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
  • США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
  • 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.

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Теми: США Сирія Трамп


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