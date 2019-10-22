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Трамп готов к применению военной силы против Турции — Помпео

Вторник, 22 октября 2019, 03:32
Трамп готов к применению военной силы против Турции — Помпео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости".

Источник: госсекретарь Майк Помпео, передает CNBC

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - сказал Помпео.

Напомним:

  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
  • Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.

Темы: СШАСирияТрамп
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