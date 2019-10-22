Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости".

Источник: госсекретарь Майк Помпео, передает CNBC

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Турции вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - сказал Помпео.

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