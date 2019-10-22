Цукерберг звинуватив Росію і Китай у втручанні у майбутні вибори

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 04:46

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що Росія, Китай і Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США. 

Джерело: NBC News

За словами засновника Facebook, соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року

"Ми продовжуємо спостерігати, що їхня тактика розвивається. Ці національні держави мають намір активно брати участь у майбутніх виборах. Зараз ми бачимо, як Росія, Іран і Китай використовують все більш витончену тактику для втручання у вибори", - сказав Цукерберг.

Він підкреслив, що Facebook раніше зміг запобігти спробі вплинути на вибори в різних країнах, в тому числі у Франції, Німеччині, Мексиці, Індії та Бразилії.

"Те, що нам вдалося проактивно ідентифікувати і зняти їх, є сигналом того, що наші системи зараз набагато більш розвинені, ніж були раніше", - сказав Цукерберг.

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Теми: США вибори


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