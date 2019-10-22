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Цукерберг обвинил Россию и Китай во вмешательстве в предстоящие выборы

Вторник, 22 октября 2019, 04:46

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США. 

Источник: NBC News

По словам основателя Facebook, соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года

"Мы продолжаем наблюдать, что их тактика развивается. Эти национальные государства намерены активно участвовать в предстоящих выборах. Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы", - сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что Facebook ранее смог предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексики, Индии и Бразилии.

"То, что нам удалось проактивно идентифицировать и снять их, является сигналом того, что наши системы сейчас гораздо более развиты, чем были раньше", - сказал Цукерберг.

Темы: СШАвиборы
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