Цукерберг обвинил Россию и Китай во вмешательстве в предстоящие выборы

158 просмотров
Вторник, 22 октября 2019, 04:46

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США. 

Источник: интервью NBC News

По словам основателя Facebook, соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года

"Мы продолжаем наблюдать, что их тактика развивается. Эти национальные государства намерены активно участвовать в предстоящих выборах. Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы", - сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что Facebook ранее смог предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексики, Индии и Бразилии.

"То, что нам удалось проактивно идентифицировать и снять их, является сигналом того, что наши системы сейчас гораздо более развиты, чем были раньше", - сказал Цукерберг.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп готов к применению военной силы против Турции — Помпео 22 октября 2019, 03:32
Трамп пригрозил Ирану военным ударом 22 октября 2019, 01:47
Бойцы "Азова" ответили на инициативу в США приравнять их к террористам 21 октября 2019, 20:46
Все новости
Главные новости
МИД Германии против признания Голодомора геноцидом
Коломойский о скандальной песне: Гонтарева – невменяшка, Милованов – дебил
В аварии вертолета погиб бывший министр Кутовой
"Кварталовцу" Сивохо нашли должность в СНБО
Все новости
советы

Почему так трудно подобрать размер бюстгальтера и 4 советы, как это сделать

соцсети

Что делать, когда вы любите друзей, но вас бесит их очередное селфи за день

тест

Что вы знаете о тыквах?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів