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США готуються екстрено виводити війська з Афганістану – ЗМІ

Вівторок, 22 жовтня 2019, 05:39

Міністерство оборони США розробляє план швидкого виведення всіх американських військ з Афганістану, якщо президент Трамп неочікувано дасть відповідний наказ, як він зробив у разі з Сирією.

Джерело: телеканал NBC News із посиланням на представників Пентагона

"Триває планування екстреного виведення, яке припускає ймовірність, що Трамп віддасть наказ на повернення всього американського контингенту з Афганістану впродовж кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що таке планування є попереджувальним заходом, а з Білого дому директиви про виведення сил з Афганістану не надходило.

Один з військових чиновників, на яких посилається NBC News, назвав це "розсудливим плануванням". Інший посадовець охарактеризував рішення Трампа вивести сили із Сирії як "генеральну репетицію" того, що може статися в Афганістані.

Теми: арміяСША
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