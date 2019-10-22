США готовятся экстренно выводить войска из Афганистана – СМИ

184 просмотра
Вторник, 22 октября 2019, 05:39

Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Афганистана, если президент Трамп неожиданно даст соответствующий приказ, как он сделал в случае с Сирией.

Источник: телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Продолжается планирование экстренного вывода, предполагающее вероятность, что Трамп отдаст приказ на возвращение всего американского контингента из Афганистана в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что такое планирование является предупредительной мерой, а из Белого дома директива о выводе сил из Афганистана не поступала.

Один из военных чиновников, на которых ссылается NBC News, назвал это "благоразумным планированием". Другой чиновник охарактеризовал решение Трампа вывести силы из Сирии как "генеральную репетицию" того, что может произойти в Афганистане.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: армия США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп пригрозил Ирану военным ударом 22 октября 2019, 01:47
Бойцы "Азова" ответили на инициативу в США приравнять их к террористам 21 октября 2019, 20:46
Закон о дезертирстве вступил в силу 20 октября 2019, 11:27
Все новости
Главные новости
МИД Германии против признания Голодомора геноцидом
Коломойский о скандальной песне: Гонтарева – невменяшка, Милованов – дебил
В аварии вертолета погиб бывший министр Кутовой
"Кварталовцу" Сивохо нашли должность в СНБО
Все новости
семья

Эта фраза поможет прекратить супружеской спор

читай!

Лучшие книги мира, или Что должен прочитать каждый

мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів