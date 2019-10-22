США готовятся экстренно выводить войска из Афганистана – СМИ

Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Афганистана, если президент Трамп неожиданно даст соответствующий приказ, как он сделал в случае с Сирией.

Источник: телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Продолжается планирование экстренного вывода, предполагающее вероятность, что Трамп отдаст приказ на возвращение всего американского контингента из Афганистана в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что такое планирование является предупредительной мерой, а из Белого дома директива о выводе сил из Афганистана не поступала.

Один из военных чиновников, на которых ссылается NBC News, назвал это "благоразумным планированием". Другой чиновник охарактеризовал решение Трампа вывести силы из Сирии как "генеральную репетицию" того, что может произойти в Афганистане.