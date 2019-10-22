Число переселенців в Сирії досягло 180 тисяч

З тих пір, як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч осіб стали переміщеними особами.

Джерело: Xinhua Net

Наголошується, що близько 80 тисяч з переселенців - діти. За даними Організації Об'єднаних націй, переміщені особи або відправляються в будинку своїх родичів, які живуть у тимчасових поселеннях.

"Хоча припинення вогню на північному сході Сирії призвело до загального скорочення військових дій, бойові дії продовжують чинити вплив на цивільне населення в деяких районах регіону, заявила ООН в понеділок. З того, що змогли спостерігати ми і наші партнери, було менше насильства, так як було досягнуто припинення вогню", - сказав Стефан Дюжаррик, представник Генерального секретаря ООН.

Нагадаємо: