Число переселенцев в Сирии достигло 180 тысяч

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Вторник, 22 октября 2019, 06:15

С тех пор, как 9 октября Турция начала свою военную операцию на северо-востоке Сирии, около 180 тысяч человек стали перемещенными лицами. 

Источник: Xinhua Net

Отмечается, что около 80 тысяч из переселенцев - дети. По данным Организации Объединенных наций, перемещенные лица либо отправляются в дома своих родственников, либо живут во временных поселениях.

"Хотя прекращение огня на северо-востоке Сирии привело к общему сокращению военных действий, боевые действия продолжают оказывать воздействие на гражданское население в некоторых районах региона, заявила ООН в понедельник. Из того, что смогли наблюдать мы и наши партнеры, было меньше насилия, так как было достигнуто прекращение огня", - сказал Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН.

Напомним:

  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
  • Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.

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Темы: Сирия


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