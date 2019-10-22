Число переселенцев в Сирии достигло 180 тысяч

С тех пор, как 9 октября Турция начала свою военную операцию на северо-востоке Сирии, около 180 тысяч человек стали перемещенными лицами.

Источник: Xinhua Net

Отмечается, что около 80 тысяч из переселенцев - дети. По данным Организации Объединенных наций, перемещенные лица либо отправляются в дома своих родственников, либо живут во временных поселениях.

"Хотя прекращение огня на северо-востоке Сирии привело к общему сокращению военных действий, боевые действия продолжают оказывать воздействие на гражданское население в некоторых районах региона, заявила ООН в понедельник. Из того, что смогли наблюдать мы и наши партнеры, было меньше насилия, так как было достигнуто прекращение огня", - сказал Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН.

Напомним: